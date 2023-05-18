Семак: «Зенит» сошел с подиума и наш путь на подиум начался снова

Главный тренер «Зенита»рассказал, с каким настроением команда подходит к заключительным матчам сезона.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв пятый титул подряд.

«Конечно, успели отойти от чемпионских эмоций. Сошли с подиума и наш путь на подиум начался снова. В рабочем режиме готовимся к этому матчу (с "Оренбургом" в 28-м туре РПЛ — прим.).

Что касается того, как отметили, мне кажется, клуб вместе с городом организовали прекрасное празднование для петербуржцев, наших болельщиков. Все вместе порадовались. "Зенит" и Санкт‑Петербург — это синонимы. В городе очень любят футбол. Очень приятно, как встречали автобус во время нашего небольшого турне по городу. Ребята понимают, для чего они работают и насколько их любят.

Будем выходить и стараться побеждать в каждом матче. Возможность сыграть получат те, кто играл не так много, как им хотелось бы. Каждый матч — это новая история.

Прекрасно знаем возможности игроков. На каждом отрезке чемпионата есть игроки, которые выглядят предпочтительнее конкурента, который выступает на его позиции. Поэтому сейчас в большей степени это возможность получить игровой опыт. Хотя для кого‑то это возможность заявить о себе и претендовать на место в стартовом составе к следующему сезону», — приводит слова Семака «Матч ТВ».