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    Селюк: Как только я снял проклятие африканских шаманов, «Ман Сити» не остановить

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причину удачной игры «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

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    Ранее на этой неделе «Ман Сити» разгромил мадридский «Реал» (4:0) и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским «Интером».

    В 2018 году у Селюка случился конфликт с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой из-за того, что английский клуб не продлил контракт с Яя Туре. После этого агент заявил, что африканские шаманы наложили на испанского тренера проклятие, которое не позволит ему выиграть Лигу чемпионов. Не так давно Селюк заявил, что снял с «Манчестер Сити» проклятие африканских шаманов.

    «Вот видите, как только я снял проклятие африканских шаманов, "Манчестер Сити" сразу не остановить. Уже сейчас они переедут всех танком. Заметьте, в прошлом году проклятие шаманов действовало, и они не смогли обыграть "Реал", даже ведя в счете 1:0 — на последних двух минутах пропустили два гола и вылетели. Сейчас — дорога открыта, как написали СМИ всего мира. "Манчестер Сити" просто вынес "Реал" в одну калитку — 4:0, Мадрид даже сам себе гол забил. А это нонсенс!

    Я очень доволен, рад за Гвардиолу. Уверен, что Пеп станет первым тренером в истории, который взял требл в "Барселоне" и четыре титула за один сезон с "Манчестер Сити". Эта команда достойна. Мы знаем, что на протяжении многих лет "Сити" играл очень хорошо, но шаманы стопорили их на пути к победе в Лиге чемпионов, а сейчас путь открыт.

    Смешно? Многие говорят, что это глупость. Вот мне Юрий Палыч Семин объяснял то‑се… Но сам‑то он в своем петушке, если "Локомотив" побеждал, был готов и в июне ходить! Посмотрите — сколько лет действует проклятие Белы Гуттманна в случае с "Бенфикой"! Сколько поражений у них в финалах еврокубков. Надо жить правильно, и все будет хорошо.

  • Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов
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    • Если со спортивной точки зрения, то я рад, что многие игроки "Манчестер Сити", которые уже на закате карьеры, смогут выиграть титул. Особенно это касается Кевина Де Брюйне. У него появился еще один шанс выиграть Лигу чемпионов.

    Многие думают, что раз "Сити" так переехал "Реал", то "Интеру" в финале делать нечего. Однако итальянцы умеют тактически грамотно строить защиту, им очень тяжело забить. Впрочем, я все равно думаю, что вчера был скрытый финал Лиги чемпионов между "Сити" и "Реалом", — приводит слова Селюка "Матч ТВ".

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