начнут матч в 04:30 в американской футбольной лиге MLS, 18.05.2023.

Последний матч между собой: Портленд Тимберс — Реал Солт Лэйк 3:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Солт Лэйк»).

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