начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 18.05.2023.

Последний матч между собой: Нью-Йорк Сити — Орландо Сити 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Орландо Сити»).

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