начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 18.05.2023.

Последний матч между собой: Интер Майами — Нэшвилл 1:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Интер Майами». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нэшвилл»).

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