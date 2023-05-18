Модрич призвал «Реал» не увольнять Анчелотти

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что Карло Анчелотти должен продолжить работу с командой.

Ранее неоднократно сообщалось, что Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон только в том случае, если команда выиграет Лигу чемпионов.

«Тренер заслуживает остаться, в этом я не сомневаюсь. После возвращения в "Реал" он выиграл все турниры.

Прошлый сезон был потрясающим. В этом сезоне до ЧМ-2022 мы очень хорошо шли в Ла Лиге, но потом начались нежеланные и неожиданные поражения.

Таков футбол. Но я думаю, что в Кубке Испании и Лиге чемпионов мы выступали очень хорошо до сегодняшнего дня.

Вот почему я не сомневаюсь в том, что тренер должен остаться. Он заслужил это проделанной работой и своими достижениями, тем, что он дает этой команде благодаря своему опыту.

Не нужно драматизировать сегодняшнее поражение», — приводит слова Модрича COPE.