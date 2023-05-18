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    Литвинов: Надеюсь, все наладится и появится возможность переехать в Европу

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в Европе.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Английский хорошо знаю. По крайней мере разговор поддержать могу. С легионерами стараюсь на английском общаться, это для меня хорошая практика.

    В планах еще несколько языков изучить. Очень хочу испанский или французский.

    Провести всю карьеру в "Спартаке" или большую часть за границей? Очень тяжелый вопрос. Сейчас для меня "Спартак" — это все. Это клуб, за который я болел с детства.

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    • Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте. Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате.

    Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Литвинов провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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