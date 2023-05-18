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    Колыванов о поражении «Реала» в ЛЧ: Их как котят возили рылом

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    Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов остался недоволен игрой мадридского «Реала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4).

    «Реал»
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    «Реал»

    «Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. "Реал" совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Также команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как "Реал" вчера.

    И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

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