Колыванов о поражении «Реала» в ЛЧ: Их как котят возили рылом

Экс-форвард сборной Россииостался недоволен игрой мадридскогов полуфинальном матче Лиги чемпионов с(0:4).

«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. "Реал" совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Также команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как "Реал" вчера.

И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» в 1/2 финала с общим счетом 5:1. В заключительной стадии «горожане» встретятся с миланским «Интером».