Окружение Киммиха сообщило «Барселоне», что игрок готов уйти из «Баварии»

может покинутьэтим летом.

По информации Mundo Deportivo, представители Киммиха сообщили руководству «Барселоны», что они смогут подписать игрока за 60 миллионов евро.

Окружение Йозуа уверено, что «Бавария» не станет препятствовать уходу немецкого полузащитника, если у него будет желание сменить обстановку.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Киммиха в 80 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Садио Мане хочет остаться в «Баварии».