Анри: Уокер — зверь. Догнал Винисиуса, забрал мяч, сказал «Пока» и убежал

Бывший капитан сборной Франциипризнался, что его впечатлила игра защитника «Манчестер Сити»в ответном матче с мадридским(4:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Кайл Уокер — зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать.

В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, сказал "Пока" и убежал в другую сторону. Это было очень впечатляюще.

А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов.

С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное», — сказал Анри в эфире BT Sport.

«Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.