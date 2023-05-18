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    Анри: Уокер — зверь. Догнал Винисиуса, забрал мяч, сказал «Пока» и убежал

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    Бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри признался, что его впечатлила игра защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера в ответном матче с мадридским «Реалом» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Кайл Уокер — зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать.

    В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, сказал "Пока" и убежал в другую сторону. Это было очень впечатляюще.

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    • А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов.

    С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное», — сказал Анри в эфире BT Sport.

    «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

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