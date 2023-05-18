Анри: Уокер — зверь. Догнал Винисиуса, забрал мяч, сказал «Пока» и убежал

Тьерри Анри Фото: globallookpress.com
«Кайл Уокер — зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать.
В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, сказал "Пока" и убежал в другую сторону. Это было очень впечатляюще.
А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов.
С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное», — сказал Анри в эфире BT Sport.
«Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.