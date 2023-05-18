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    Гути: Я не увидел «Реал» на поле, сыграли откровенно плохо

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    Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался относительно поражения мадридского клуба от «Манчестер Сити» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Реал» Мадрид
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    «Реал» Мадрид

    «Я не увидел "Реал" на поле. Какой был план на матч? Было понятно, что "Реал" не получит возможности для контроля мяча, а "Сити" будет чаще атаковать.

    В матче были отрезки, когда "Реал" прессинговал, но не организованно — и это вводило футболистов в заблуждение. "Сити" же все делал идеально, а "Реал" не понимал, как с этим справиться. С другими соперниками "Реал" может больше владеть мячом, но не против "Сити".

    "Реал" сыграл откровенно плохо. Тибо Куртуа выручал. Виноваты все. Не только Карло Анчелотти», — приводит слова Гути La Razоn.

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