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    Гвардиола: Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, ты должен праздновать

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «В домашних матчах мы чувствуем невероятный комфорт с нашими фанатами. Проиграть "Реалу" было так болезненно в прошлом сезоне. Люди говорили об отсутствии характера у этих игроков, но за один год мы показали, насколько особенными они являются. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, ты должен праздновать. Игроки сыграли впечатляюще. Бернарду Силва — один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни.

    Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что парни готовы. Было спокойно, много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы выдать перфоманс. Финал против итальянской команды — лучший подарок, честное слово. "Интер" — конкурентоспособная команда. У нас есть время морально подготовиться», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

    По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.

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