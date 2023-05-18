Грилиш: Немногие команды сделали бы это с «Реалом»

Джек Грилиш Фото: globallookpress.com
«Это невероятно. Я кайфовал на прошлой неделе — просто быть в полуфинале приятно. Неделю спустя я стою здесь, и это 4:0. Немногие команды сделали бы это с "Реалом". Когда мы все вместе и играем, особенно здесь, чувствуем себя неудержимыми», — передает слова Грилиша пресс-служба УЕФА.
Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.
По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.