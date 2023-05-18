Геркус заявил, что гегемония «Зенита» в следующем сезоне будет прервана

Илья Геркус Фото: globallookpress.com
«Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться.
Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в этом сезоне, обыграв «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Чемпионский титул стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд.