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    Геркус заявил, что гегемония «Зенита» в следующем сезоне будет прервана

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    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал пятое подряд чемпионство «Зенита» и перспективы гегемонии сине-бело-голубых в будущем.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться.

    Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в этом сезоне, обыграв «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Чемпионский титул стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд.

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