Геркус заявил, что гегемония «Зенита» в следующем сезоне будет прервана

Бывший президентпрокомментировал пятое подряд чемпионствои перспективы гегемонии сине-бело-голубых в будущем.

«Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться.

Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в этом сезоне, обыграв «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Чемпионский титул стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд.