Фердинанд: «Манчестер Сити» стер в порошок гиганта европейского футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»признался, что его впечатлила победанад мадридским(4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«"Манчестер Сити" разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола.

Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. "Ман Сити" сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.

Кайл Уокер — если мы говорим об индивидуальных противостояниях — пришел и сказал: я буду доминировать над игроком мирового уровня Винисиусом.

Для такого у футболиста должен быть характер», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.