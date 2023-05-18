Фердинанд: «Манчестер Сити» стер в порошок гиганта европейского футбола

Рио Фердинанд Фото: globallookpress.com
«"Манчестер Сити" разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола.
Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. "Ман Сити" сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.
Кайл Уокер — если мы говорим об индивидуальных противостояниях — пришел и сказал: я буду доминировать над игроком мирового уровня Винисиусом.
Для такого у футболиста должен быть характер», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.
«Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.