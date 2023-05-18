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    Фердинанд: «Манчестер Сити» стер в порошок гиганта европейского футбола

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что его впечатлила победа «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «"Манчестер Сити" разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола.

    Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. "Ман Сити" сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.

    Кайл Уокер — если мы говорим об индивидуальных противостояниях — пришел и сказал: я буду доминировать над игроком мирового уровня Винисиусом.

    Для такого у футболиста должен быть характер», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

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