Куртуа: В прошлом сезоне нам везло с мелочами, а в этом — нет

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«Большая проблема заключалась в том, что нам не удавалось выстроить атакующую игру. Мы не создавали моменты, и "Сити" чувствовал себя все комфортнее.
Казалось, нам не везет. Они забили, потом Кроос своим ударом попал в перекладину. В прошлом сезоне нам везло с такими мелочами, а в этом — нет. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось», — цитирует Куртуа сайт УЕФА.
Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.
По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.