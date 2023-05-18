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    Куртуа: В прошлом сезоне нам везло с мелочами, а в этом — нет

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче Лиги чемпионов (0:4).

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Большая проблема заключалась в том, что нам не удавалось выстроить атакующую игру. Мы не создавали моменты, и "Сити" чувствовал себя все комфортнее.

    Казалось, нам не везет. Они забили, потом Кроос своим ударом попал в перекладину. В прошлом сезоне нам везло с такими мелочами, а в этом — нет. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось», — цитирует Куртуа сайт УЕФА.

    Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

    По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.

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