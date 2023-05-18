Карвахаль: «Ман Сити» был лучше «Реала»

Защитник «Реала»заявил, что «Манчестер Сити» заслуженно победил мадридский клуб (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В этом матче мы играли с соперником, который был лучше нас — они реально нас переиграли. Мы можем признать, что "Сити" был лучше, нам чего‑то не хватало. Нам не хватало не самоотдачи, а того, что мы позволили слишком сильно давить на себя.

Во втором тайме у нас были неплохие моменты. "Сити" был очень силен дома, но после первого матча у нас осталось ощущение, что мы могли бы быть лучше, чем сейчас, лучше владеть мячом.

Мы — "Реал", мы вернемся сильнее и будем очень усердно работать в следующем матче», — приводит слова Карвахаля пресс‑служба УЕФА.

Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.