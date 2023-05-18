Капелло оценил шансы«Интера» в финале Лиги чемпионов

Известный итальянский тренероценил шансы «Интера» в матче против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Проиграть со счётом 0:4 в полуфинале — это тяжелый удар. Возможно, Карло Анчелотти сейчас думает, что ему уже пора уходить в сборную Бразилии. Но сейчас в Европе есть команды гораздо сильнее "Реала", а Карло может попытаться выиграть чемпионат мира. Мне кажется, ему стоит принять предложение от бразильцев.

Шансы "Интера" в финале? Гвардиола во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", и сейчас он выглядит серьёзным фаворитом на победу. Англичане очень сильны, их команда укомплектована высококачественными футболистами. У "Манчестер Сити" нет слабых сторон», — приводит слова Капелло Football Italia.

Накануне «Манчестер Сити» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов разгромил мадридский «Реал» (4:0) и, победив по сумме двух встреч счетом 5:1, вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).