Бояринцев: «Спартак» сам себе создает трудности

Экс-полузащитникрассказал об игре «красно-белых» после зимней паузы.

«Весной "Спартак" играет не слишком удачно первые таймы. Сложно объяснить, с чем это связано. Они сами создают себе трудности, а потом героически их решают. В этом тоже есть свой плюс. Команда отлично выходит на второй тайм, и это говорит о хорошей физической готовности.

Видно, что у футболистов Гильермо Абаскаля есть характер. Мы не раз видели, как команда добывает победу на последних минутах или же спасается от поражения. У красно-белых присутствует командный дух, это важно», — cказал Бояринцев RT.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиге с 50-ю очками в активе. Команда отстает от 2-й строчки на 4 балла.