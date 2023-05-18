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    Бояринцев: «Спартак» сам себе создает трудности

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал об игре «красно-белых» после зимней паузы.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «Весной "Спартак" играет не слишком удачно первые таймы. Сложно объяснить, с чем это связано. Они сами создают себе трудности, а потом героически их решают. В этом тоже есть свой плюс. Команда отлично выходит на второй тайм, и это говорит о хорошей физической готовности.

    Видно, что у футболистов Гильермо Абаскаля есть характер. Мы не раз видели, как команда добывает победу на последних минутах или же спасается от поражения. У красно-белых присутствует командный дух, это важно», — cказал Бояринцев RT.

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