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    Байер — Рома: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.05.2023 в 22:00 начнется матч в полуфинале Лиги Европы Байер — Рома

    Футбол Лига Европы Байер Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Байер и Рома начнут матч в 22:00 в полуфинале Лиги Европы, 18.05.2023.

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    Последний матч между собой: Рома — Байер 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.83.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Байер»).

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