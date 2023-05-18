Анчелотти: «Ман Сити» играл лучше и заслужил этот финал

Главный тренер «Реала»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«"Сити" играл лучше и заслужил этот финал. Они активно прессинговали с самого начала, поэтому нам было трудно строить игру, в которую мы хотели играть.

Уходить сегодня в глубокий анализ не имеет смысла. Это болезненное поражение. Очень обидное. Но такое случается в футболе. Ты попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, и если такой сильный соперник играет лучше тебя, то ты остаешься без финала», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.