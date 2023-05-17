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    «Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом»

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    «Манчестер Сити» — «Реал»
    Сегодня в Манчестере определится соперник «Интера» по финалу Лиги Чемпионов. За ходом ответной встречи второй полуфинальной пары приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» имеет все шансы выйти в свой второй финал Лиги Чемпионов за последние три года. В сезоне 2020/2021 «горожане» находились в шаге от титула, но уступили в решающем матче лондонскому «Челси» (0:1). В прошлом году подопечные Хосепа Гвардиолы остановились на стадии полуфинала, проиграв все тому же «Реалу» по сумме двух встреч (общий счет 5:6). Теперь «горожане» намерены взять реванш у мадридцев на своем поле.

    «Манчестер Сити» вышел из группы с первого места, где также были дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Копенгаген». В первом раунде плей-офф «горожане» растерзали немецкий «Лейпциг» (общий счет 8:1), а в 1/4 финала оставили за бортом турнира мюнхенскую «Баварию» (4:1) по сумме двух встреч.

    В чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы идут на первом месте. В ближайшее воскресенье «горожане» могут обеспечить себе чемпионский титул, если обыграют дома «Челси». На данный момент «Манчестер Сити» опережает лондонский «Арсенал» на 4 очка и имеет один матч в запасе.

    «Реал»

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    14-кратный обладатель трофея Лиги Чемпионов в случае победы сегодня в Манчестере выйдет в свой 18-й финал в истории главного европейского футбольного турнира среди клубов.

    В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Карло Анчелотти не смогли удержать минимальное преимущество после первого тайма и сыграли с горожанами вничью 1:1. На гол Винисиуса «Манчестер Сити» ответил точным ударом Кевина Де Брюйне в середине второго тайма.

    На пути к полуфиналу нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов мадридцы поочередно выбили две английские команды — «Ливерпуль» (6:2 общий счет) и «Челси» (4:0 в совокупности).

    В чемпионате Испании «Реал» не смог отстоять титул Ла Лиги и в этом сезоне уступил пальму первенства «Барселоне». Однако «сливочным» еще предстоит борьба за второе место с мадридским «Атлетико». На данный момент именно «Реал» является главным претендентом на «серебро», но отрыв от «матрасников» за 4 тура до конца чемпионата составляет всего лишь 2 очка.

    Личные встречи

    В 5-ти последних матчах Лиги Чемпионов на счету «Манчестер Сити» 3 победы, «Реал» выиграл одну встречу и еще в одном случае была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

    — «У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.

    Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло Анчелотти услышит».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 2.28.

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