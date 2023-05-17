начнут матч в 19:30 в финальной стадии Кубка России по футболу, 17.05.2023.

Последний матч между собой: Краснодар — Урал 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Урал»).

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