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    Гвардиола: Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от второго матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Первая игра завершилась вничью — 1:1.

    «Сегодня будет один из важнейших моих матчей в "Сити", глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Всё в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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    • Матч «Манчестер Сити» — «Реал» пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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