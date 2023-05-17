Гвардиола: Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от второго матча с мадридскимв полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в "Сити", глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Всё в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» пройдет 17 мая, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.