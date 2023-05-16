Тухель разочарован игрой Мане и Канселу

Главный тренернедоволен игрой нападающего командыи защитником. Об этом сообщает Sky Germany.

Стало известно, что Мане покинет «Баварию» по окончанию сезон и, вероятно, вернется в английскую Премьер-лигу. Форвард пополнил состав немецкого клуба летом 2022 года. За 37 матчей Мане забил 12 голов и сделал 6 голевых передач.

Также, «Бавария» не будет выкупать защитника Жоау Канселу, которого арендовали у «Манчестер Сити». У игрока обороны случился конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Канселу, вероятно, будет продать в другой клуб.

Защитник провел 19 матчей за «Баварию», забил гол и сделал 6 голевых передач.