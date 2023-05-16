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    Пиоли: Мы держим в голове важную цель — выиграть и пройти в финал

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    Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы.

    Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.

    Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме, будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника.

    О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию.

    Надо быть осторожными при стандартных положениях, это одна из сильнейших сторон соперника. Сами же мы должны использовать полученные возможности лучше, чем в первой игре. Мы ошибались, но должны свести число ошибок к минимуму», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Напомним, что в первой игре «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.

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