Нигматуллин: В «Динамо» верят, что иностранный тренер — это решение всех проблем

Бывший вратарь сборной Россиираскритиковал возможное назначениена пост главного тренера

«С одной стороны, "Динамо" наступает опять на те же грабли, связанные с выбором иностранного тренера. Почему-то там свято верят, что иностранный специалист — это решение всех проблем.

Там беда, не только связана с тренерским составом, но и со спортивном директором. При всем уважении к былым заслугам, но, те, кто приобретаются, не совсем приносят результат. Учитывая все возможности "Динамо", результат "аховый". Это проблема менеджмента. Он страдает достаточно серьезно.

Что касаемо Николича, он провел неплохую работу в "Локомотиве". Но с каким-то скандалом ушел. Это связано с приходом других иностранных специалистов в команду железнодорожников, где тоже очень сильно верили, что спасение и результат будет только с приходом иностранного специалиста.

Как показывает практика в "Локомотиве", именно с приходом российского тренера улучшилось положение, хотя я скептически относился, признаю, потому что тренер без определенного опыта. "Локомотив" рискнул и получил результат. Рискнул в том плане, что доверил клуб специалисту умеющему работать с молодыми футболистами», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшее воскресенье «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 27 туров.