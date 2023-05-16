начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 16.05.2023.

Последний матч между собой: Истанбулспор — Галатасарай 0:6 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбулспор» — «Галатасарай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Галатасарай»).

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