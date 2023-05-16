Гвардиола: Хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы выиграли все трофеи, кроме этого

Главный тренер «Манчестер Сити»хочет выиграть Лигу чемпионов. Так он прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» на «Этихаде».

«Когда я приехал сюда, мне не говорили, что нужно выиграть Лигу чемпионов. Мне сказали: "Постарайся сделать всё от себя зависящее". Мы выиграли все трофеи, кроме этого. Проиграв "Реалу", "Челси", мы, конечно, хотим победить.

Мы этого хотим, и люди говорят, что мы близки, но я думаю, что ещё нет. В то же время, каждый матч против "Реала" или "Челси" — это воплощение мечты для нас. Никто не даст гарантий, что в будущем мы снова окажемся здесь», — цитирует Гвардиолу издание Manchester Evening News.

17 матч «Ман Сити» примет «Реал» в рамках ответной игры полуфинала Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск. Первый матч закончился вничью 1:1. Прогноз можно узнать здесь.