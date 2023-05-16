ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль» Сила скаузеров. «Ливерпуль» хоронит надежды «Лестера» на выживание
  • 12:00
    • Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы групп на сезон-2023/2024
  • 11:23
    • Миранчук может пропустить ближайший матч «Торино»
  • 07:53
    • «Палмейрас» планирует купить Клаудиньо у «Зенита»
  • 07:37
    • Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Березовский: Большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры 3-4 года назад

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский высказался об уровне команда в чемпионате России.

    Роман Березовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Березовский

    «Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но реально хорошие игры можно посчитать на пальцах рук.

    Из последних вспоминается "Зенит" — "Локомотив". Но таких матчей, к сожалению, всё меньше. Большинство команд играют как аутсайдеры РПЛ трех-четырехлетней давности.

  • Радимов: Селекция «Динамо» — катастрофа! Вы кого привезли?
  • Читайте по теме

    • Это проявляется прежде всего в скоростях, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Милан» в битве за финал против «Интера»?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Прервет ли «Галатасарай» беспроигрышную серию «Истанбулспор»?
  • «Истанбулспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Швейцария пропустит первую шайбу на турнире?
  • Швейцария — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • 19/05/2023 в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры