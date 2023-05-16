Березовский: Большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры 3-4 года назад

Бывший вратарь «Динамо»высказался об уровне команда в чемпионате России.

«Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но реально хорошие игры можно посчитать на пальцах рук.

Из последних вспоминается "Зенит" — "Локомотив". Но таких матчей, к сожалению, всё меньше. Большинство команд играют как аутсайдеры РПЛ трех-четырехлетней давности.

Это проявляется прежде всего в скоростях, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало», — приводит слова Березовского «Чемпионат».