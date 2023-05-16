начнут матч в 20:00 в чемпионате Турции по футболу, 16.05.2023.

Последний матч между собой: Коньяспор — Аланьяспор 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аланьяспор» — «Коньяспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Коньяспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аланьяспор — Коньяспор.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам