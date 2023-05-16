Ачерби: В матче с «Миланом» все зависит только от «Интера»

Защитник «Интера»поделился ожиданиями от ответного матча с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что первая игра завершилась победой «Интера» со счетом 2:0.

«До сих пор это был хороший сезон, но чего-то не хватает. Нам нужно будет посмотреть, что произойдет между сегодняшним днем и окончанием кампании, прежде чем подводить итоги.

Это полуфинал против "Милана", который захочет изменить результат первого матча. Мы знаем это, но все зависит только от нас, нашего подхода и нашей решимости. "Милан"захочет сделать что-то экстраординарное, так что мы должны быть более чем готовы», — приводит слова Ачерби пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22:00 по мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.