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    Ачерби: В матче с «Миланом» все зависит только от «Интера»

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    Защитник «Интера» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от ответного матча с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Франческо Ачерби
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    Франческо Ачерби

    Напомним, что первая игра завершилась победой «Интера» со счетом 2:0.

    «До сих пор это был хороший сезон, но чего-то не хватает. Нам нужно будет посмотреть, что произойдет между сегодняшним днем и окончанием кампании, прежде чем подводить итоги.

    Это полуфинал против "Милана", который захочет изменить результат первого матча. Мы знаем это, но все зависит только от нас, нашего подхода и нашей решимости. "Милан"захочет сделать что-то экстраординарное, так что мы должны быть более чем готовы», — приводит слова Ачерби пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22:00 по мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.

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