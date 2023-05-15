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    Тонали: Эмоций много, но мы достаточно сильны для того, чтобы не позволить им взять верх

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    Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    «Эмоций много, но мы достаточно сильны для того, чтобы не позволить им взять верх. Это лишь один матч. Мы должны сосредоточиться на 1000% и отдать все силы. Это возможность все исправить и получить заряд бодрости.

    Мы хорошо знаем, что нужно сделать. Многие наши цели, поставленные в начале сезона, не удалось достичь в полной мере, но мы хотим изменить то, как складывается этот сезон.

    Мы хотели защитить наш титул чемпионов Италии, но сделать это не удалось, и нам нелегко. И этот матч имеет огромное значение», — приводит слова Тонали Football Italia.

    Напомним, что в первой игре «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.

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