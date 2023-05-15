Радимов назвал лучшего игрока и тренера РПЛ

Бывший игрок питерскогоответил на вопрос журналиста относительно того, кого считает лучшими игроком и тренером Российской премьер-лиги

«Лучший игрок? Малком. Тут вообще без вариантов.

Разочарование? Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в "Ахмат" и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, "синдром второго сезона". Но не думал, что все будет настолько плохо.

Тренер? Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если "Ростов" останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Федотов», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».