Радимов назвал лучшего игрока и тренера РПЛ

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Лучший игрок? Малком. Тут вообще без вариантов.
Разочарование? Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в "Ахмат" и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, "синдром второго сезона". Но не думал, что все будет настолько плохо.
Тренер? Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если "Ростов" останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Федотов», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».