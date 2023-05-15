Мюллер опроверг информацию об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии»отреагировал на слухи о своем желании уйти из мюнхенского клуба.

«Сказал ли я руководству, что в следующем сезоне буду играть за "Баварию"? Да. По крайне мере, наш разговор на неделе прошел в положительном ключе. Мы говорим об этом постоянно. Иногда даже за кухонным столом. Но в этот раз это было в кабинете Оливера Кана. Мы поговорили о ситуации в клубе и моем будущем. На самом деле все не так драматично, как могло бы показаться.

Я говорил, что правда хотел уйти в 2019 году? Да, но тогда была совершенно другая ситуация. Я считаю совершенно нормальным то, что люди пишут обо мне. Но теперь у меня возникла проблема из-за одной из ваших статей, потому что читатели подумали, что я действительно так думаю. Но у меня нет мыслей об уходе. Мы боремся за титул, мое сердце краснее красного», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany.

В текущем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.