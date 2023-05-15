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    В «Локомотиве» высказались о трансфере Кухты в «Спарту»

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    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что его клуб полностью доволен тем, как разрешилась ситуация с переходом нападающего Яна Кухты в «Спарту».

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «Спарта» активировала опцию выкупа Кухты, арендованного у «железнодорожников». В случае дальнейшей продажи нападающего «Локомотив» получит дополнительную сумму.

    «В сложившихся обстоятельствах мы удовлетворены тем, как разрешилась ситуация с Кухтой.

    Ян — хороший игрок, но сложно представить, что он бы смог выступать в России в текущей ситуации.

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    • Мы не только не потеряли футболиста бесплатно, но можем получить определенные дивиденды в случае его дальнейшей перепродажи.

    Надеюсь, технических проблем с переводом денег здесь не будет, посмотрим», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

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