В «Локомотиве» высказались о трансфере Кухты в «Спарту»

Спортивный директор «Локомотива»сообщил, что его клуб полностью доволен тем, как разрешилась ситуация с переходом нападающего

«Спарта» активировала опцию выкупа Кухты, арендованного у «железнодорожников». В случае дальнейшей продажи нападающего «Локомотив» получит дополнительную сумму.

«В сложившихся обстоятельствах мы удовлетворены тем, как разрешилась ситуация с Кухтой.

Ян — хороший игрок, но сложно представить, что он бы смог выступать в России в текущей ситуации.

Мы не только не потеряли футболиста бесплатно, но можем получить определенные дивиденды в случае его дальнейшей перепродажи.

Надеюсь, технических проблем с переводом денег здесь не будет, посмотрим», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».