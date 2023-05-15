Индзаги: В матче с «Миланом» нам нужна холодная голова и горячее сердце

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против

«Завтра — один из важнейших матчей в истории "Интера". Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но "Милан" остается грозным соперником с отличными игроками.

Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.