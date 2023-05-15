Чалов: Чемоданных настроений нет, ЦСКА должен забирать свое

Нападающий ЦСКАрассказал о настрое команды на оставшиеся матчи чемпионата России.

«Мне кажется, наша команда сейчас в очень хорошем состоянии. Чувствуется эмоциональный подъем. Идем шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении. Никто не расслабляется, нет никаких чемоданных настроений в конце сезона. Напротив, есть желание продолжать это движение наверх.

Так что все у нас хорошо, в оставшихся матчах нужно просто забирать свое.

Не хотелось бы оценивать турнирную ситуацию. Наша задача — играть», — приводит слова Чалова Bobsoccer.ru.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.