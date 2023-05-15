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    Булыкин: Йокановича давным-давно надо было увольнять

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Отстранять Йокановича от команды нужно было давным-давно. Вся футбольная общественность говорила, что сезон провальный и надо встряхнуть команду.

    А увольнение тренера — это одно из главных средств. Наверное, руководство "Динамо" занималось поисками нового тренера, поэтому не увольняло Йокановича.

    В этом сезоне команда была физически не готова: у ребят сводит ноги в концовках матчей. Даже не было нужного настроя на юбилейный сезон.

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    • Йоканович не смог переломить ситуацию и после вылета из Кубка России. Нет бы взбодрить ребят, но команда продолжила неудачное выступление», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

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