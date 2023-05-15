Булыкин: Йокановича давным-давно надо было увольнять

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Отстранять Йокановича от команды нужно было давным-давно. Вся футбольная общественность говорила, что сезон провальный и надо встряхнуть команду.

А увольнение тренера — это одно из главных средств. Наверное, руководство "Динамо" занималось поисками нового тренера, поэтому не увольняло Йокановича.

В этом сезоне команда была физически не готова: у ребят сводит ноги в концовках матчей. Даже не было нужного настроя на юбилейный сезон.

Йоканович не смог переломить ситуацию и после вылета из Кубка России. Нет бы взбодрить ребят, но команда продолжила неудачное выступление», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».