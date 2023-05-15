Барелла: Исход матча с «Миланом» могут решить самые разные факторы

Полузащитникподелился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Во встрече с "Миланом" потребуется сыграть смело, мощно, со всем сердцем, но надо помнить, что это футбол, и на поле может случиться, что угодно. Исход матча могут решить самые разные факторы. Но следить за матчем будет весь мир.

Мы будем счастливы быть в этот момент на поле. Если представить переполненный "Сан-Сиро", скандирующий "Чемпионы", то это именно то, что нужно. Это дает невероятные ощущения. Мурашки бегут по коже. На такое способны только фаны "Интера", только на "Сан-Сиро", только в Лиге чемпионов», — приводит слова Бареллы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.