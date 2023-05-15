ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Брайтон»Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул
  • 11:09
    • «ПСЖ» готов расстаться с Верратти
    Все новости спорта

    Аршавин назвал логичным увольнение Йокановича из «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Динамо» объявило об отставке Йокановича после поражения от «Ахмата» (0:3).

    «В принципе, мне кажется, Йоканович подсобрал команду, что-то выстроил под новый год. Во время сборов здорово команда играла, у всех выигрывала.

    Но то, как "Динамо" выглядело в последних пяти матчах — скучный футбол. И те игроки, которые в прошлом году блистали и сверкали при этом тренере, сейчас блеклый футбол показывают. Плюс еще поражения, плюс столетие клуба.

  • Радимов: Селекция «Динамо» — катастрофа! Вы кого привезли?
  • Читайте по теме

    • Понятно, почему убрали Йокановича. Здесь, мне кажется, решение логичное. Понятно, что оно все равно было эмоциональное, когда 0:3 по ушам проехали еще раз после 0:2 в день столетия», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 27 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.95
  • Экспресс дня 16 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры