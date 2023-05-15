Агент Абаскаля высказался о будущем тренера в «Спартаке»

, работающий в спортивном агентстве G11, персонально следящий за карьерой тренера, отреагировал на слухи о возможном отъезде испанца.

«Абаскаль на сто процентов стал своим в "Спартаке". Его будущее — только "Спартак", и нет ничего другого», — приводит слова Мешедера «Спорт-Экспресс».

Также агент прокомментировал эпизод после матча «Химки» — «Спартак», когда Абаскаль отказался проводить пресс-конференцию, лишь сообщив об этом журналистам.

«Если говорить о моем персональном мнении, не нужно говорить о всех футбольных эпизодах, которые происходят на поле во время игр "Спартака". Мы все видели, что было и почему он так быстро завершил пресс-конференцию», — добавил Мешедер.