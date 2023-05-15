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    Агент Абаскаля высказался о будущем тренера в «Спартаке»

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    Тим Мешедер, работающий в спортивном агентстве G11, персонально следящий за карьерой тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, отреагировал на слухи о возможном отъезде испанца.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Абаскаль на сто процентов стал своим в "Спартаке". Его будущее — только "Спартак", и нет ничего другого», — приводит слова Мешедера «Спорт-Экспресс».

    Также агент прокомментировал эпизод после матча «Химки» — «Спартак», когда Абаскаль отказался проводить пресс-конференцию, лишь сообщив об этом журналистам.

    «Если говорить о моем персональном мнении, не нужно говорить о всех футбольных эпизодах, которые происходят на поле во время игр "Спартака". Мы все видели, что было и почему он так быстро завершил пресс-конференцию», — добавил Мешедер.

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