Васкес: «Реал» намерен выйти в финал Лиги чемпионов

Лукас Васкес Фото: globallookpress.com
«Для нас было важно победить. Этот результат позволит продолжить положительную динамику и уверенно выступить в среду. Победы всегда важны. Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов.
Мы знаем, что нужно делать в этой игре. "Реал" нацелен только на победу. В среду мы сделаем все от нас зависящее», — цитирует Васкеса AS.
Напомним, что в первом поединке «Реала» и «Ман Сити» была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответная встреча между командами состоится 17 мая в Англии.