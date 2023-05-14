Васкес: «Реал» намерен выйти в финал Лиги чемпионов

Защитник «Реала»высказался о победы над «Хетафе» (1:0) в матче 34-го тура Примеры и поделился ожиданиями от поединка с «Ман Сити» в ответной игре полуфинала ЛЧ.

«Для нас было важно победить. Этот результат позволит продолжить положительную динамику и уверенно выступить в среду. Победы всегда важны. Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов.

Мы знаем, что нужно делать в этой игре. "Реал" нацелен только на победу. В среду мы сделаем все от нас зависящее», — цитирует Васкеса AS.

Напомним, что в первом поединке «Реала» и «Ман Сити» была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответная встреча между командами состоится 17 мая в Англии.