начнут матч в 18:05 в чемпионате Франции по футболу, 14.05.2023.

Последний матч между собой: Лилль — Монако 4:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монако»).

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