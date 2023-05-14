Гальтье: Люди должны ценить карьеру Месси

Главный тренер «ПСЖ»высказался в защиту нападающего команды. Накануне в матче чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0) его освистали.

«Свист был. Но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси.

Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру и создать моменты. Он привык к этому, потому что в своей карьере попадал в сложные ситуации», — приводит слова Гальтье Yahoo Sports.

Напомним, в начале мая Месси без разрешения руководства «ПСЖ» отправился в Саудовскую Аравию. Французский клуб отстранил игрока от тренировок, однако в понедельник аргентинец вернулся к общую группу.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 37 матчей, забил 20 мячей и сделал 19 голевых передач.