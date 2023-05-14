начнут матч в 04:30 в американской футбольной лиге MLS, 14.05.2023.

Последний матч между собой: Филадельфия Юнион — Колорадо Рэпидс 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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