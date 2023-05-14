Хавбек «Челси» из-за травмы паха может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Челси»заявил, что хавбек командыможет пропустить остаток сезона из-за травмы.

«Мы потеряли Канте во время вчерашней тренировки. У него появились болезненные ощущения в паховой области. По предварительным прогнозам, он выбыл на пару недель. Все понимают, что это означает», — приводит слова Лэмпарда Talksport.

«Челси» осталось провести три матча в текущем розыгрыше АПЛ: с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Канте пропустил большую часть сезона-2022/23 из-за травмы подколенного сухожилия. На его счету одна голевая передача в девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона.