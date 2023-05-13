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    Зенит — Краснодар: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 16:30 начнется матч в российской футбольной Премьер-лиге Зенит — Краснодар

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    Зенит и Краснодар начнут матч в 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 13.05.2023.

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    Последний матч между собой: Краснодар — Зенит 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 5.10.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

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