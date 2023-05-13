начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 13.05.2023.

Последний матч между собой: Аяччо — ПСЖ 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Аяччо». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «ПСЖ»).

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