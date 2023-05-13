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    Корнеев рассказал, что отличает Семака от других тренеров РПЛ

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о главном тренере питерской команды Сергее Семаке.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» под руководством Семака пять раз подряд стал чемпионом России.

    «Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли.

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    • И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню, чтобы у них были склоки, какие-то скандалы», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Матч пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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