Корнеев рассказал, что отличает Семака от других тренеров РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о главном тренере питерской команды

«Зенит» под руководством Семака пять раз подряд стал чемпионом России.

«Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли.

И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню, чтобы у них были склоки, какие-то скандалы», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Матч пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.