Корнеев рассказал, что отличает Семака от других тренеров РПЛ

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Зенит» под руководством Семака пять раз подряд стал чемпионом России.
«Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли.
И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню, чтобы у них были склоки, какие-то скандалы», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Матч пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.